В Украине сегодня обнаружили еще свыше 8,7 тысячи новых больных на коронавирус.

Коллапс в системе здравоохранения не избежать, если украинские чиновники не разберутся, как правильно массово проводить профилактику.

Об этом в интервью ТСН сообщил врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков.

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Он заявил, что на сегодня для медиков наступило «очень тяжелое время», потому что никто не знает, куда отправлять следующие очереди госпитализированных с COVID-19, а мест в медучреждениях уже критически не хватает.

Среди главных причин истощения системы - несоблюдение всеми карантинных мер и недостаточная ответственность со стороны государства, в частности, когда гражданам приходится лечиться за свой счет.

"Эксперты говорят, все может продолжаться и до 2022 года. В нашей ситуации, когда в принципе мы не контролируем заболеваемость, будет рост, пока 40% не переболеет. И тогда последует снижение. Считается, что 60% должны переболеть. Остальные 20% будут болеть до следующего лета или осени", – отметил Пеньков.

По состоянию на 9:00 31 октября в Украине обнаружили 8 752 новых инфицированных COVID-19. Это количество является самым большим антирекордом с начала пандемии. Вчера зафиксировали 8 312 таких больных.

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Автор: Яна Ставская