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Во Львове коронавирусом заразились депутаты и чиновники

18:28, 20 августа 2020
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Во Львове коронавирус подтвердили у ряда депутатов / фото REUTERS

Читайте такжеУсиление карантина в Одессе: рассадку пассажиров в транспорте контролируют посадочные команды (фото)Об этом у себя на странице в Facebook сообщил руководитель управления Секретариат совета Юрий Лукашевский.

«Сессия перенесена. На заседании коллегии совета выяснилось, что среди депутатов и должностных лиц, которые должны докладывать, есть больные COVID-19. По предложению руководителей фракций приняли решение о переносе пленарного заседания», - отметил он.

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Автор: Катерина Шварц

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