Во Львове коронавирусом заразились депутаты и чиновники
18:28, 20 августа 2020Страна
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В связи с этим приняли решение перенести заседание сессии горсовета.
Во Львове коронавирус подтвердили у ряда депутатов / фото REUTERS
Во Львове перенесли заседание сессии городского совета в связи с тем, что несколько депутатов и чиновников заразились коронавирусом.
Читайте такжеУсиление карантина в Одессе: рассадку пассажиров в транспорте контролируют посадочные команды (фото)Об этом у себя на странице в Facebook сообщил руководитель управления Секретариат совета Юрий Лукашевский.
«Сессия перенесена. На заседании коллегии совета выяснилось, что среди депутатов и должностных лиц, которые должны докладывать, есть больные COVID-19. По предложению руководителей фракций приняли решение о переносе пленарного заседания», - отметил он.
Коронавирус в Украине и во Львове: что известно
- За последние сутки в Украине зафиксировали 2 тысячи 134 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
- Всего в стране подтвердили 98 тысяч 537 случаев заболевания, из них 2 тысячи 184 – летальные.
- Во Львове и области с начала пандемии зафиксировали 12 тысяч 631 случай, из них 344 – летальные. За последние сутки в регионе коронавирус подтвердили еще у 183 человек.
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