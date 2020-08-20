Во Львове коронавирусом заразились депутаты и чиновники

В связи с этим приняли решение перенести заседание сессии горсовета.

Во Львове перенесли заседание сессии городского совета в связи с тем, что несколько депутатов и чиновников заразились коронавирусом.

Читайте такжеУсиление карантина в Одессе: рассадку пассажиров в транспорте контролируют посадочные команды (фото)Об этом у себя на странице в Facebook сообщил руководитель управления Секретариат совета Юрий Лукашевский.

«Сессия перенесена. На заседании коллегии совета выяснилось, что среди депутатов и должностных лиц, которые должны докладывать, есть больные COVID-19. По предложению руководителей фракций приняли решение о переносе пленарного заседания», - отметил он.

Коронавирус в Украине и во Львове: что известно

За последние сутки в Украине зафиксировали 2 тысячи 134 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Всего в стране подтвердили 98 тысяч 537 случаев заболевания, из них 2 тысячи 184 – летальные.

Во Львове и области с начала пандемии зафиксировали 12 тысяч 631 случай, из них 344 – летальные. За последние сутки в регионе коронавирус подтвердили еще у 183 человек.

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Автор: Катерина Шварц