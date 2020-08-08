Во Львове закрыли сервисный центр МВД из-за вспышки коронавируса

Сервисный центр будет временно закрыт начиная с субботы, 8 августа.

Во Львове произошла вспышка коронавируса в региональном сервисном центре Министерства внутренний дел на улице Апостола. Сервисный центр будет временно закрыт начиная с субботы, 8 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сервисного центра.

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Сообщается, что граждане, которые уже зарегистрировались в онлайн-очередь на прием в закрытый сервисный центр, могут получить услуги в любом другом центре МВД на территории Львовской области при наличии талона и предварительной записи по телефону.

"О возобновлении работы сервисного центра МВД будет сообщено на нашем сайте", - добавили в пресс-службе.

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