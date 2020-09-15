По словам Цебрия, на COVID-19 уже протестировали до 400 хасидов. В то же время он отметил, что точное количество паломников в городе ему неизвестно.

В Умани среди почти 400 паломников 10 получили положительный тест на коронавирус. При повторном тестировании четверо из них получили отрицательный результат.

Об этом сообщил городской голова Умани Александр Цебрий.

На сегодня, по информации Министерства внутренних дел и Миграционной службы, на территории города находится 2,5 тыс. паломников-хасидов. Мы провели ПЦР-тестирование за средства самих паломников, проведено было ПЦР-тестирование, и обнаружили 10 COVID-положительных паломников. Из них четверо повторно были оттестированы и тест у них негативный - это говорит о том, что они считаются выздоровевшими. А шесть - COVID-положительных, - рассказал Цебрий.

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Также, по словам мэра, больных с легкой формой болезни поместили в отель, который выделили брацлавские хасиды под заведение, где будут COVID-положительные. Лиц со средним и тяжелым течением болезни, будут госпитализировать в инфекционное отделение городской больницы.

По словам Цебрия, на COVID-19 уже протестировали около 400 хасидов. В то же время он отметил, что точное количество хасидов в городе ему неизвестно.

Я не могу сказать, сколько их точно, их никто не учитывал. У меня точной цифры нет. Никто не перечислял, сколько их находится на территории города. Я руководствуюсь такими статистиками, которые мне дала миграционная служба, - сказал мэр.

Справка УНИАН. Рош а-Шана (иудейский Новый год) в этом году празднуют с вечера 18 сентября. Каждый год хасиды приезжают к могиле основателя течения хасидизма цадика Нахмана в Умань. Однако из-за эпидемии коронавируса правительство запретило въезд на территорию Украины иностранных граждан.

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Автор: Наталия Печиборщ