За сутки коронавирус подтвердили у 3 497 жителей Украины. По состоянию на 23 сентября общее количество инфицированных в стране возросло до 184 734.
Читайте такжеСтепанов объяснил, почему в Украине долго делают тесты на коронавирусСогласно данным СНБО, от коронавируса продолжают лечиться 99 359 граждан.
За сутки от осложнений коронавируса умерли 63 пациента. Между тем, выздороветь удалось 1 769 людям.
С начала пандемии в Украине выздороветь от коронавирус удалось всего 81 670 людям, при этом 3 705 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью.
По данным Минздрава, в общем проведено 2 102 377 тестирований методом ПЦР.
Коронавирус в областях:
- Винницкая область - 5455 случаев;
- Волынская область - 7132 случая;
- Днепропетровская область - 4394 случая;
- Донецкая область - 2634 случая;
- Житомирская область - 5191 случай;
- Закарпатская область - 9343 случая;
- Запорожская область - 3149 случаев;
- Ивано-Франковская область - 12 811 случаев;
- Кировоградская область - 1024 случая;
- г. Киев - 20 335 случаев;
- Киевская область - 8148 случаев;
- Львовская область - 19 045 случаев;
- Луганская область - 814 случаев;
- Николаевская область - 2643 случая;
- Одесская область - 12 130 случаев;
- Полтавская область - 1630 случаев;
- Ровенская область - 11 459 случаев;
- Сумская область - 3280 случаев;
- Тернопольская область - 12 069 случаев;
- Харьковская область - 15 908 случаев;
- Херсонская область - 868 случаев;
- Хмельницкая область - 5049 случаев;
- Черновицкая область - 13 448 случаев;
- Черкасская область - 3238 случаев;
- Черниговская область - 3537 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 сентября 2020 в Центр поступило 3819 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 249 529 сообщений о подозрении на COVID-19.
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