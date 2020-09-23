Лидерами по распространению болезни являются Киев и Львовская область.

За сутки коронавирус подтвердили у 3 497 жителей Украины. По состоянию на 23 сентября общее количество инфицированных в стране возросло до 184 734.

Читайте такжеСтепанов объяснил, почему в Украине долго делают тесты на коронавирусСогласно данным СНБО, от коронавируса продолжают лечиться 99 359 граждан.

За сутки от осложнений коронавируса умерли 63 пациента. Между тем, выздороветь удалось 1 769 людям.

С начала пандемии в Украине выздороветь от коронавирус удалось всего 81 670 людям, при этом 3 705 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью.

По данным Минздрава, в общем проведено 2 102 377 тестирований методом ПЦР.

Коронавирус в областях:

Винницкая область - 5455 случаев;

Волынская область - 7132 случая;

Днепропетровская область - 4394 случая;

Донецкая область - 2634 случая;

Житомирская область - 5191 случай;

Закарпатская область - 9343 случая;

Запорожская область - 3149 случаев;

Ивано-Франковская область - 12 811 случаев;

Кировоградская область - 1024 случая;

г. Киев - 20 335 случаев;

Киевская область - 8148 случаев;

Львовская область - 19 045 случаев;

Луганская область - 814 случаев;

Николаевская область - 2643 случая;

Одесская область - 12 130 случаев;

Полтавская область - 1630 случаев;

Ровенская область - 11 459 случаев;

Сумская область - 3280 случаев;

Тернопольская область - 12 069 случаев;

Харьковская область - 15 908 случаев;

Херсонская область - 868 случаев;

Хмельницкая область - 5049 случаев;

Черновицкая область - 13 448 случаев;

Черкасская область - 3238 случаев;

Черниговская область - 3537 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 сентября 2020 в Центр поступило 3819 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 249 529 сообщений о подозрении на COVID-19.

Коронавирус в Украине:

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Автор: Ирина Погорелая