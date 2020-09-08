Вместе с тем президент отметил, что в Украине нет проблем обеспеченности аппаратами ИВЛ для лечения тяжелых форм коронавирусной болезни.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовят дополнительные больницы из-за увеличения количества госпитализаций пациентов с COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Житомирскую область.

«Мы готовим много больниц из-за увеличения количества больных, которых доставляют уже в больницы. Увеличивается переоборудование больниц на всякий случай», - заявил он.

Однако, по словам президента, в Украине нет проблем с обеспеченностью больниц необходимым оборудованием для борьбы с COVID-19.

«С техническими мерами: с кислородом, с ИВЛ - там вопросов нет. Не хочу говорить, что на всех достаточно, но мы должны быть готовы», - заявил он.

Коронавирус в Украине: статистика

По состоянию на утро 8 сентября в Украине зарегистрировано 140 тысяч 479 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 2 934 летальных, 63546 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 2411 новых случаев.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине количество госпитализированных больных COVID-19 по сравнению с июлем выросла более чем в два раза.

Сейчас в больницах находятся почти 8000 пациентов с коронавирусной болезнью, в середине июля их было 3,5 тысячи.

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Автор: Константин Гончаров