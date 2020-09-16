С августа в Одесской области наблюдается значительное увеличение количества новых инфицированных COVID-19. В понедельник с госпитализацией в опорное медучреждение Одессы возник настоящий коллапс.
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Фото у Facebook опубликовал журналист Александр Ивасивка-Навроцкий.
14 сентября во дворе больницы мужчина насчитал 16 карет «скорой». Некоторые водители подтвердили, что это очередь в приемную.
«У экипажей, которые ожидали возле приемного отделения, двери также были открыты. Мне кажется, что скорые простояли на территории больницы с пациентами несколько часов», – написал он.
Первые экипажи "скорых" с больными начали заезжать в больницу с начала июля, с августа их стало значительно больше.
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