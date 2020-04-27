В оккупированном Крыму обнаружили более сотни больных коронавирусом

За сутки на оккупированном полуострове зафиксирован еще один новый случай заболевания COVID-19.

В оккупированном Крыму зафиксировали 101 случай COVID-19.

Как в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа, об этом на заседании "оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции" сообщил "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Так, за сутки на оккупированном полуострове зафиксирован еще один новый случай заболевания COVID-19.

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"Заболевшая выявлена при обращении за медицинской помощью, установлен диагноз "внегоспитальная пневмония". По результатам эпидемиологического расследования определен круг контактных лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия и лабораторное обследование. Заболевшая госпитализирована в профильный стационар согласно действующей схеме маршрутизации", – рассказал Аксенов.

По информации "главы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю" Натальи Пеньковской, женщина работает медицинским статистом Кировской центральной районной больницы.

"Человек, который работает в медучреждении, которая знает о всех моментах, 19 апреля заболела, но за медпомощью обратилась 24 апреля, 21 апреля была последний раз на работе. Контакты - не большое количество. Ее госпитализировали в Нижнегорскую ЦРБ", - отметила она.

После положительного результата, заболевшую женщину перевели в больницу Феодосии, а главврача Кировской ЦРБ - на дистанционную форму работы. Отстранены от работы всего 26 человек. Муж и сын заболевшей госпитализированы в инфекционный стационар под наблюдение и для получения анализов.

По данным правозащитников, на данный момент на оккупированном полуострове подтверждены 101 случай заболевания COVID-19, из которых 31 в Севастополе.

"Уровень диагностирования COVID-19 в Крыму и Севастополе остается низким, таким образом, официальные цифры о количестве случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не соответствуют действительности", - подчеркнули правозащитники.

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