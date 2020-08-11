Капитан судна - житель Санкт-Петербурга - умер 9 августа.

В Одессе от COVID-19 умер капитан иностранного судна SOPHIA R (флаг Либерия), находящегося на карантине в морском порту «Пивденный» (Одесская обл.).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире одной из местных радиостанций сообщил представитель Лабораторного центра Минздрава Украины на водном транспорте.

По его словам, капитан судна – житель Санкт-Петербурга (Россия) – умер 9 августа.

Указанное судно прибыло в порт «Пивденный» в июле, и капитан сообщил в медико-санитарной декларации о том, что на борту находятся трое заболевших. Когда эпидемиологи попали на судно, симптомы заболевания были уже у шести членов экипажа.

Как отметил специалист, по результатам обследования на COVID-19, было выявлено 10 инфицированных моряков (вся команда состояла из 14 членов экипажа).

Моряков госпитализировали в одну из больниц, расположенных в Одессе.

Ситуация с коронавируса в порту "Южный"

В начале июля в морской порт «Южный» прибыл сухогруз SOPHIA R (флаг Либерия). У большинства членов экипажа судна, находящегося на карантине, выявлен коронавирус. Отмечалось, что больные моряки находятся под наблюдением врачей, весь экипаж - на изоляции.

8 августа на рейд порта «Южный» стало судно PATRA (флаг Греция). При тестировании у 11 моряков подтвержден COVID-19. Они госпитализированы.

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Лариса Козовая