В Минздраве решили помочь украинцам преодолеть стресс, вызванный карантином

В Минздраве отметили, чтобы не стать частью статистики заботиться о своем ментальном здоровье нужно уже сегодня.

По прогнозам ООН, пандемия коронавируса может спровоцировать кризис психического здоровья в мире.

Читайте такжеВ ВОЗ заявили, что надежда победить коронавирус еще есть

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Телеграм-канале. "Даже когда пандемия будет под полным контролем, горе, тревога и депрессия продолжать влиять на общество", - говорится в сообщении. В Минздраве отметили, чтобы не стать частью этой статистики заботиться о своем ментальноv здоровье нужно уже сегодня.

В связи с этим на канале «Психологическая поддержка» ежедневно публикуются советы от специалистов, которые помогут улучшить ментальное здоровье, преодолеть тревогу и стресс, а также противостоять невзгодам и выходить победителем из любых жизненных ситуаций.

Как влияет карантин на психику:

От депрессий на карантине чаще страдают молодые женщины, к такому выводу пришли ученые. В частности, во время самоизоляции e 20% 30-летних женщин появились признаки депрессии, в два раза больше, чем среди женщин старшей возрастной группы.

Также ученые установили, что карантин негативно сказался на развитии детей, особенно тех, кому еще нет трех лет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram