От коронавирусной болезни умерли 98 медиков.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в общей сложности COVID-19 заболели 11 тыс. 754 медицинских работника.

Читайте такжеСтепанов рассказал, сколько врачей лечат инфицированных COVID-19 в стационарах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

«По состоянию на 2 сентября коронавирусной болезнью заболели 11 тыс. 754 медицинских работника. Это почти 10% от всех (заболевших COVID-19). Из них 98 случаев привели к летальному исходу», - отметил Степанов.

Однако, по его словам, благодаря внедренным мерам, средненедельная доля медицинских работников в общей заболеваемости «уменьшилась с 20% - это было на неделю с 6 по 12 апреля, до менее 5% - ситуация на сейчас».

Кроме этого, министр рассказал о состоянии обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты.

"На начало осени на остатках в больницах есть более 1,4 млн костюмов и халатов. Это в среднем 3-месячное обеспечение. Почти 5 млн масок и 1,3 млн респираторов, 5,4 млн перчаток", - сказал министр.

По словам Степанова, были предусмотрены и сформированы номенклатура и количество средств индивидуальной защиты для закупки в Государственный резерв Украины.

"Это очень значительное количество, которое нельзя озвучивать в эфире, поскольку эта информация для служебного пользования", - отметил министр.

Коронавирус в Украине: новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Таня Поляковская