С начала пандемии коронавирус унес жизни 240 киевлян.

Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 240 человек. На сегодня в столице уже 15 тысяч 32 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Читайте такжеВ мире за сутки Зафиксировано более 270 тысяч новых случаев коронавируса Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

«Шестеро заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 240 киевлян... Выздоровели за минувшие сутки 18 пациентов. Всего коронавирус преодолели 4731 житель Киева», - отметил он.

Среди заболевших за минувшие сутки, 123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет, 102 мужчин в возрасте 21 до 86 лет, 6 девочек от 1 до 16 лет и 9 мальчиков от 4 до 17 лет.

«Заболели, в частности, 13 медработников. В больницы столицы госпитализировали 47 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей», - добавил Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 36, в Дарницком - 33 и 32 случая в Деснянском районе.

Коронавирус в Украине: статистика

По состоянию на утро 6 сентября в Украине зафиксировано 135 894 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки подтвердилось 2107 новых случаев.

На сегодня жертвами болезни в Украине стали 2846 человек, 62 227 больных выздоровели.

В Украине насчитывается 70 821 больной с активной болезнью. 197 863 человека - под подозрением на инфекцию.

Больше всего случаев зафиксировано во Львовской области, на втором месте - Киев, на третьем - Черновицкая область.

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Автор: Катерина Шварц