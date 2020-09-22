Из опорной больницы Харькова №25, куда на днях поступило 96 больных COVID-19, массово увольняются медики.
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Об этом в комментарии Суспільному сообщила заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан.
Медики пишут заявления после начала приема инфицированных COVID-19, который проходил три дня подряд – с 16 по 18 сентября.
«Во дворе 25 больницы стояло 63 машины скорой помощи! И 15 человек пришли сами по направлениям поликлиник. И, к сожалению, это было такое дежурство, когда не было поддержки областной инфекционной больницы. И они были один на один с городом. Со всего города им везли людей", - пояснила она.
Сейчас уволиться хотят 25 сотрудников.
По словам заместителя городского головы, медиков уговаривают не покидать работу, поскольку в регионе есть проблема с кадрами. В дефиците – медсестры, анестезиологи и терапевты.
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