Коронавирусные качели: в Черновицкой области снова растет число заражений

Такое количество новых случаев подтвердили во время лабораторного исследования 432 образцов.

9 августа в Черновицкой области обнаружили 108 новых случаев заражения COVID-19.

Это уже вторые сутки подряд в области фиксируют больше сотни больных, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

Такое количество новых случаев подтвердили во время лабораторного исследования 432 образцов.

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"Таким образом, всего инфицированных на Буковине от первого установленного случае - 6777 человек", - написал глава ОГА.

Также 9 августа, 46 буковинцев вылечились от коронавируса. Всего же недуг в настоящее время побороли 5215 жителей области.

"Если заболеваемость увеличится, то Черновицкая область попадет в "красную зону". Что значит возвращение к жесткому карантину", - предостерег Осачук.

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