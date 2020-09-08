Президент надеется, что после преодоления эпидемии празднование дней рождения украинских городов вернется к традиционному формату.

Президент Владимир Зеленский верит, что Украина обязательно преодолеет пандемию COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации стратегии развития Сумской области до 2027 года.

Зеленский поздравил горожан с Днем города Сумы, который отмечался 2 сентября. «Я искренне желаю успеха и процветания Сумам и всем его жителям», - заявил он.

«Верю, что мы обязательно преодолеем этот COVID-19, эту пандемию и сможем праздновать дни рождения наших прекрасных украинских городов традиционно - без масок, с концертами, ярмарками, объятиями и поцелуями», - сказал Зеленский.

Коронавирус в Украине: данные

В Украине на утро 8 сентября зарегистрировано 140 тыс. 479 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 934 летальных, 63 тыс. 546 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2 тыс. 411 новых случаев.

В Киеве на сегодняшний день уже 15 тыс. 511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки коронавирус обнаружили у 235 человек.

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Перевод: Константин Гончаров