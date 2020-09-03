Степанов отметил, что принимаются меры по наращиванию мощностей медицинской системы Украины / фото УНИАН
На сегодняшний день в лечении больных COVID-19 в Украине задействованы 29,7 тыс. врачей.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"У нас на сегодняшний день в целом задействованы в лечении больных COVID-19 29,7 тыс. наших врачей, а также 46 тыс. среднего и младшего персонала", - отметил министр.
При этом, по его словам, постоянно осуществляются меры по наращиванию мощностей медицинской системы Украины.
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