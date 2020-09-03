Также, по словам министра, постоянно осуществляются меры по наращиванию мощностей медицинской системы Украины.

На сегодняшний день в лечении больных COVID-19 в Украине задействованы 29,7 тыс. врачей.

Читайте такжеВ Украине за сутки Зафиксировано Наибольшее количество смертей от коронавируса с начала Пандемия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас на сегодняшний день в целом задействованы в лечении больных COVID-19 29,7 тыс. наших врачей, а также 46 тыс. среднего и младшего персонала", - отметил министр.

При этом, по его словам, постоянно осуществляются меры по наращиванию мощностей медицинской системы Украины.

Коронавирус в Украине: новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко