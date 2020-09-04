По состоянию на начало сентября стационарную помощь больным COVID-19 пациентам предоставляет 1 тыс. 370 медицинских команд.
Читайте такжеЗа август в Украине зафиксировано 12 антирекордов количества новых больных COVID-19 - СтепановКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщал министр здравоохранения Максим Степанов во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"По состоянию на 1 сентября стационарную помощь пациентам с COVID-19 предоставляет 1тыс. 370 медицинских команд, в состав которых входит 29,7 тыс. врачей. Из них 2 тыс. 816 анестезиологов и 4 тыс. 204 инфекциониста, терапевты и педиатры. А также 46,7 тыс. медицинских работников среднего и младшего медицинского персонала", - рассказал Степанов.
В то же время, отметил он, начиналось все с "очень неутешительных показателей".
"Потому что в начале эпидемии медицинскую помощь инфекционным больным оказывали 1 тыс. 183 врача и 5 тыс. 157 медицинских работников среднего и младшего звена", - заметил Степанов.
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