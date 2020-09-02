По словам министра здравоохранения, увеличивается количество занятых коек, отведенных под лечение больных COVID-19.

В Украине на сегодня в медицинских учреждениях уже занято 44% коек, подготовленных для больных COVID-19.

Читайте такжеВ Украине из-за начала учебного года может увеличиться заболеваемость коронавирусом - Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас увеличивается количество занятых коек, отведенных под лечение больных COVID-19. Даже выделив 36 тыс. коек, которые на сегодня есть или уже задействованы, или уже стоят в резерве, мы практически вводим новые больницы, потому что у нас по некоторым регионам очень растет количество госпитализированных людей", - сообщил Степанов.

По его словам, на сегодня занято 44% коек, подготовленных для больных COVID-19.

"Всего на сегодня, если взять уже с подтвержденным диагнозом COVID-19, и людей, которые поступили еще с не подтвержденным диагнозом, то есть ожидают подтверждения диагноза, но имеют всю симптоматику коронавируса, которым оказывается соответствующее лечение, имеют и пневмонию, занято у нас уже 44% коек", - сказал министр.

Коронавирус в Украине: что известно

В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 125 тыс. 798 случаев COVID-19. За минувшие сутки в Украине заболели 2 тыс. 495 человек, из них 133 ребенка, а также 136 медицинских работников. Были госпитализированы 445 человек. За последние сутки в Украине зафиксирован 51 летальный случай.

За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве - 332, Харьковской области - 302, Львовской области - 204, Одесской области - 203, Ксо - 201, Ивано-Франковской - 174, Ровенской области - 127.

28 августа президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине работают над увеличением количества коек для больных COVID-19 в случае второй волны эпидемии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Леся Лещенко