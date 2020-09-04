По словам министра здравоохранения, медицинская система готова к распространению COVID-19, однако ограниченным ресурсом является медперсонал.

Сейчас в больницах в наличии около 4 тыс. аппаратов ИВЛ и 35 тыс. коек для больных COVID-19, а лаборатории имеют запас тестов на 1,5-2 месяца.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в начале эпидемии в Украине были в наличии и в готовности к приему больных COVID-19 12 тыс. 704 койки, количество реанимационных коек составляло 324, а медицинскую помощь больным могли оказывать 1 тыс. 183 врача и 5 тыс. 157 работников среднего и младшего медицинского персонала.

Обеспечение оборудованием отделений соответствующих больниц была следующим: аппаратов искусственной вентиляции легких было 536, кислородных концентраторов - 188, мониторов пациента - 385, пульсоксиметров - 365.

"В вирусологической лаборатории имелись тест-системы для проведения исследований 3 тыс. образцов на коронавирус, мы делали 200 тестов в сутки, когда я возглавил министерство. Сегодня мы делаем более 25 тысяч и у нас на полтора-два месяца есть постоянный запас тест-систем ... ", - рассказал министр.

Степанов подчеркнул, что по состоянию на 2 сентября в 315 учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19 в наличии 26 тыс. коек, при этом в 213 резервных больницах имеются еще более 9 тыс. коек, поэтому общее количество коек по стране составляет более 35 тысяч.

"Количество аппаратов ИВЛ в опорных больницах составляет около 4 тыс., в настоящее время задействовано 227 аппаратов. Также в 7-8-9 раз изменилась ситуация и по другому оборудованию", - отметил он.

По словам министра, в настоящее время внимание Миздрава сосредоточено на подведении централизованного кислорода к кроватям или обеспечении кислородными концентраторами больниц, так как кислородная терапия очень важна при лечении больных COVID-19.

"Медицинская система ... абсолютно готова к болезни, но мы должны понять, что любая система имеет границы. И даже если мы докупим еще аппараты ИВЛ или кислородные концентраторы, или доставим койки, нужны люди, которые могут этим пользоваться, которые могут оказывать медицинскую помощь. Это наши врачи: реаниматологи, анестезиологи, инфекционисты, вирусологи, а также лаборанты и другие люди, а это достаточно ограниченный ресурс с учетом того, как к ним относились последние 29 лет ... ", - добавил Степанов.

Он в очередной раз подчеркнул, что без выполнения рекомендаций Минздрава по противодействию COVID-19 болезнь победить невозможно.

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Перевод: Антонина Доломанжи