За все время пандемии COVID-19 заболели 151 тыс. 859 украинцев, из них 9 тыс. 815 детей и 12 тыс. 783 медработника.

В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявили у 195 детей и 178 медиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"За прошедшие сутки в Украине заболели 3 тыс. 103 человека, из них 195 детей и 178 медицинских работников. Был госпитализирован 481 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 72 летальных случая", - сказал Степанов.

По его словам, за минувшие сутки количество выздоровевших лиц выросло на 1 тыс. 341.

Министр отметил, что за все время пандемии заболели 151 тыс. 859 украинцев, из них 9 тыс. 815 детей и 12 тыс. 783 медработника.

Степанов уточнил, что в целом от COVID-19 в Украине выздоровели 68 тыс. 346 пациентов, умерли 3 тыс. 148.

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Автор: Антонина Доломанжи