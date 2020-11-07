За все время пандемии в Украине заболели 450 934 человека, выздоровели – 204 229.

В Украине коронавирус обнаружили у рекордного количества граждан – 10 746. Утром в пятницу COVID-19 подтвердили у 9 721 человека.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.

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Уточняется, что вирус нашли, в частности, у 316 детей и 519 медиков. В больницы с осложнениями госпитализировали 1 470 человек.

По состоянию на утро 7 ноября подтвердили 187 смертей больных, в то же время 8 685 удалось выздороветь.

За все время пандемии в Украине заболели 450 934 человека, выздоровели – 204 229; летальных исходов – 8 312.

Где больше всего новых инфицированных

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 008), Киеве (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.

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Автор: УНИАН