По состоянию на 9:00 31 октября в Украине обнаружили 8 752 новых инфицированных COVID-19. Это количество является наибольшим антирекордом с начала пандемии. Вчера зафиксировали 8 312 таких больных.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
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Всего в стране инфицировался 387 481 гражданин, 158 928 удалось выздороветь (3902 – за 30 октября).
Больше всего заражений обнаружили в Киеве (781), Донецкой (749), Харьковской (622) и Львовской (514). В то же время меньше всего в Луганской (60) и Кировоградской (116) областях.
С начала пандемии погибло 7 196 человек от осложнений COVID-19, за сутки – 155. Летальных случаев больше всего в Киеве (23) и Киевской области (19).
Рекордсменами по выздоровлению являются Житомирская (340), Днепропетровская (327), Одесская (323), Тернопольская (301) области.
Активных больных в Украине сейчас 221 357.
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