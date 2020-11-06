Средства на борьбу с COVID-19 выделяются из трех источников финансирования: непосредственно из Фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями, с НСЗУ, а также из местных бюджетов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал источники финансирования потребностей медицины для борьбы с COVID-19.

Читайте такжеНСЗУ перечислил больницам почти 5,5 миллиарда гривен на лечение больных COVID-19 - СтепановКак сообщает пресс-служба

правительства, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

«Средства на борьбу с COVID-19 выделяются из трех источников финансирования: непосредственно из Фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями, из Национальной службы здоровья Украины, а также из местных бюджетов, которые также помогают с противоэпидемическими мерами», - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что еще в апреле правительство увеличило бюджет НСЗУ на 16 млрд грн для финансирования мероприятий по противодействию заболеванию в больницах.

«По состоянию на 5 ноября НСЗУ профинансировала «Коронавирусный пакет» для больниц на 7,3 млрд грн», - отметил Шмыгаль.

По его словам, финансирование потребностей медицины также происходит непосредственно из Фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями. «В частности, в сфере здравоохранения - это 16,3 млрд грн. Непосредственно профильному министерству выделено 14,4 млрд грн», - отметил Шмыгаль.

Как отметил премьер, из них 6,5 млрд грн были направлены на повышение надбавок и доплат к заработной плате медикам, которые борются с COVID-19, 4,7 млрд грн - для закупки оборудования в приемные отделения опорных учреждений здравоохранения , 2,7 млрд грн - на мероприятия по предотвращению вспышек эпидемий, 1,7 млрд грн - на строительство, реконструкцию и ремонт приемных отделений и еще 0,6 млрд грн - на обеспечение подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения.

«То есть мы используем разные источники финансирования для того, чтобы оперативно финансировать потребности больниц, лабораторий и увеличивать выплаты нашим медикам», - отметил Шмыгаль.

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Автор: Юлия Янкевич