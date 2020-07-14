Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 14 июля

В Украине на сегодня выявлено 54 771 случай коронавируса.

Пандемия коронавируса устанавливает в мире новые антирекорды. Всего за последние 5 дней зафиксировано более миллиона новых случаев заболевания. В то же время в Украине после значительного всплеска заболеваемости количество зафиксированных случаев несколько упала.

Коронавирус в мире – статистика

В мире количество случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19 превысило отметку в 13 миллионов.

По состоянию на утро вторника, 14 июля, известно о 13 0670 097 пациентах, которые подхватили новую инфекцию. Отмечается, что 572 411 из них умерли от осложнений заболевания, тогда как 7 226 990 - вылечились.

Больше всего новая болезнь поразила США (более 3,3 миллиона случаев заражения), Бразилию (более 1,8 миллиона случаев заражения) и Индию (более 878 тысяч случаев заражения), Россию (более 732 тысяч случаев), а также Перу, Чили, Мексику, Великобританию, Южно-Африканскую Республику, Иран, Испанию, Пакистан, Италию и Саудовскую Аравию.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (135 582), Бразилии (72 833), Великобритании (44 915), Мексике (35 006), Италии, Франции и Испании. В Китае в общем — 4,641.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки болезнь COVID-19 подтвердили у 638 человек, в общем коронавирус обнаружили у 54 тысяч 771 украинца. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавирусной болезни выздоровел 651 человек, умерли - 14.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на утро, 14 июля, в Киеве китайский коронавирус COVID-19 диагностировали у 112 человек.

Больше всего больных нашли в Дарницком районе – инфицирован 31 человек. В Деснянском - 21, в Днепровском районе -14 случаев.

Всего по состоянию на 14 июля инфицированы 6 тысяч 350 человек, всего выздоровели - 2 тысячи 124 человека, скончались - 125 человек.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости 13 июля

Фармацевтические компании США планируют начать производство вакцины против коронавируса до конца лета.

У суперзвезды НБА обнаружили коронавирус.

Ученые заметили, что коронавирус, который вызывает COVID-19, может настраивать антитела против собственного организма.

Если смертность от коронавирус сохранится на нынешнем уровне, то к концу года она может превысить смертность от ВИЧ и малярии.

Почти половина инфицированных коронавирусом украинцев – это молодые люди от 20 до 49 лет.

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