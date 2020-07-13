Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 13 июля

В Украине на сегодня выявлено более 54 тысячи случаев коронавируса.

Пандемия коронавируса устанавливает в мире новые антирекорды. В то же время в Украине после значительного всплеска заболеваемости количество зафиксированных случаев несколько упала. Однако в последние дни показатели инфицирования резко прыгают.

Коронавирус в мире – статистика

По состоянию на 9:00 по Киеву в мире с начала пандемии коронавирусом заболели 12 910 357 человек. Наихудшая ситуация с количеством больных до сих пор наблюдается в США – 3 304 942, Бразилии – 1 864 681, Индии – 878 254 и России – 726 036.

Украина в общем списке находится между ОАЭ (54 854) и Нидерландами (51 237). При этом 7 116 957 заболевшим удалось выздороветь. Больше всего вылеченных в Бразилии, США и Индии. Несмотря на рост количества инфицированных, ВОЗ выступает против возвращения к жесткому карантину.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки болезнь COVID-19 подтвердили у 612 человек, в общем коронавирус обнаружили у 54 тысяч 133 украинцев. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавирусной болезни выздоровел 385 человек, умерли - 15.

"Карантинный" отдых за рубежом

Сразу две страны изменили правила въезда гражданам Украины на период карантина. Так, без дополнительных ограничений въезд в Черногорию позволят только для тех путешественников, которые прибывают в страну самолетами на предусмотренных законом условиях.

В то же время Хорватия обязала украинцев проходить двухнедельную самоизоляцию после въезда на территорию страны или показывать результат теста на COVID-19.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости 13 июля

Иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевания, снижается через три месяца.

Комаровский объяснил, почему коронавирус атакует не всех.

ВОЗ заявила о рекордном суточном числе новых случаев коронавируса в мире.

Коронавирус мутировал и стал заразнее на 30% - ученый.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram