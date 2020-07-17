Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 16 июля

В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 57 тыс. 264 случая COVID-19, за сутки - 809 новых.

Пандемия коронавируса устанавливает в мире новые антирекорды. 200 тысяч новых случаев за сутки стало уже нормой. В Украине после некоторого спада число новых инфицированных за последние сутки снова возросло, за вчера плюс 809 новых случаев. Ученые прогнозируют, что адаптивный карантин может продлиться аж до 2022 года.

Коронавирус в мире

Согласно данным института Джона Хопкинса, по состоянию на утро 17 июля в мире было зарегистрировано 13 765 713 инфицированных и 589 192 умерших, 7 679 786 выздоровевших.

Коронавирус в Украине

В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 57 тыс. 264 случая COVID-19, за сутки - 809 новых.

«За прошедшие сутки заболели 809 человек, из них 65 детей, а также 132 медицинских работника. Были госпитализированы 211 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев», - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По данным Минздрава, за минувшие сутки количество выздоровевших увеличилось на 838 человек. За все время пандемии заболели 57 тыс. 264 человека, из них 4 тыс. 68 детей и 7 тыс. 723 медицинских работников. Всего, как добавил Степанов, в Украине после перенесенной коронавирусной болезни выздоровели 29 тыс. 769 человек, зарегистрировано 1 тыс. 456 летальных случаев.

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