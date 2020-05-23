Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 23 мая

Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

В Украине и мире стремительно растет число тех, кому удалось побороть коронавирусную инфекцию. В то же время, к сожалению, увеличивается и число ее жертв. Коротко о том, что происходит в связи с пандемией коронавируса - читайте ниже.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 7:30 по киевскому времени в мире уже 5 213 483 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Больше всего заражений зарегистрировано в США – 1 601 434, Бразилии – 330 890 и России – 326 448.

С начала пандемии от болезни удалось выздороветь 2 058 124, жертвами стали 338 225.

Коронавирус в Украине - последние данные

В Украине зафиксировано 20 580 случаев инфицирования COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6 929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 432 новых случая. Тогда как вчера, по официальным данным, за сутки было зарегистрировано 442 больных.

Ситуация остается сложной на Буковине и в Ривненской области. Так, вечером 22 мая, в Черновицкой области COVID-19 подтвердили у еще 59 человек.

В течение минувших суток в Украине установили новый рекорд по количеству ПЦР-тестирований на коронавирус.

Коронавирус в Киеве

В Киеве зарегистрировано 2 тыс. 569 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 47 новых.

За прошедшие сутки коронавирусом заболели 29 женщин в возрасте от 18 до 63 лет, а также 16 мужчин в возрасте от 32 до 74 лет и 2 мальчика, которым 7 и 14 лет.

В больницы госпитализировали 7 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Карантин в Украине - новый этап ослабления

Киев перешел на второй этап ослабление карантина. Сегодня, 23 мая, в КГГА заявили, что эпидситуация в столице соответствует введенным правительством критериям для ослабления карантина и сообщили о возобновлении в обычном режиме работы общественного наземного транспорта и с 25 мая – работы метро.

Идею запустить общественный транспорт поддержал и глава Минздрава Максим Степанов. По его словам, администрация Киевского метрополитена уже согласовала организацию работы подземки в условиях карантина.

Кроме того, с понедельника в столице возобновляют работу все рынки и ярмарки, будут сняты ограничения на доступ к спортивным, детским площадкам, в парки, скверы и на придомовые территории.

Коронавирус в армии

Количество больных COVID-19 в армии выросло до 50 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания - заболели трое военнослужащих из Ривненской области и по одному из Закарпатской, Волынской и Черновицкой.

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