Об этом говорится в обновленных стандартах оказания медицинской помощи при COVID-19.

Отныне по завершении самоизоляции и перед плановой госпитализацией украинцам не нужно делать тест на COVID-19, при отсутствии симптомов острого респираторного заболевания.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, кроме приказа о новом протоколе лечения COVID-19, 17 сентября он подписал и приказ об обновленных стандартах оказания медицинской помощи при COVID-19.

Степанов пояснил, что протокол оказания медпомощи - это инструкция по лечению в зависимости от состояния пациента, а стандарты оказания медпомощи определяют порядок госпитализации, в том числе и то, при каких состояниях пациента должны госпитализировать, а также то, как и кому проводить тестирование и каким образом это происходит.

Например, в стандартах говорится, что ПЦР-тестирование на COVID-19 проводится исключительно людям, которые, по мнению семейного врача, имеют симптомы этой болезни.

По словам Степанова, ранее стандарты оказания медпомощи при коронавирусной болезни предполагали, что человек, который завершает самоизоляцию, должен пройти ПЦР-тестирование.

"По обновленным стандартам - если человек 14 дней находилась на самоизоляции и не имеет никаких симптомов болезни, то ему не нужно делать тест", - пояснил он.

Кроме того, отныне, если человеку необходима плановая госпитализация, то ПЦР-тестирование ему уже делать не нужно, за исключением случая, когда она имеет симптомы острого респираторного заболевания.

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Автор: Антонина Доломанжи