По состоянию на утро в Центр общественного здоровья Украины поступило более 2,1 тысяч сообщений о подозрении на коронавирус.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы Украины, где за минувшие сутки зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге министр отметил, что речь идет о столице и 4 областях.

«Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Киеве - 240; Львовской области - 188 случаев, в том числе в городе Львов - 71 случай; Ивано-Франковской - 176 случаев, в том числе в Ивано-Франковске - 69; Тернопольской области - 158, в т.ч. город Тернополь - 55; Черновицкой области - 151 случай, в т.ч. Черновцы - 5 случаев», - сказал Степанов.

По словам министра, за предыдущие сутки было проведено всего 27 тыс. 298 тестов на коронавирус, из них 20 тыс. 477 - методом ПЦР и 6 тыс. 821 - методом ИФА.

Коронавирус в Украине: количество случаев болезни в регионах

Согласно данным Минздрава, на сегодняшний день коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область - 4375 случаев;

Волынская область - 5828 случаев;

Днепропетровская область - 2697 случаев;

Донецкая область - 1627 случаев;

Житомирская область - 3678 случаев;

Закарпатская область - 8049 случаев;

Запорожская область - 1882 случая;

Ивано-Франковская область - 10187 случаев;

Кировоградская область - 854 случая;

город Киев - 15032 случая;

Киевская область - 6192 случая;

Львовская область - 15695 случаев;

Луганская область - 431 случай;

Николаевская область - 1581 случай;

Одесская область - 8380 случаев;

Полтавская область - 945 случаев;

Ривненская область - 9660 случаев;

Сумская область - 1858 случаев;

Тернопольская область - 7225 случаев;

Харьковская область - 10833 случая;

Херсонская область - 496 случаев;

Хмельницкая область - 3100 случаев;

Черновицкая область - 11109 случаев;

Черкасская область - 1894 случая;

Черниговская область - 2286 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине: статистика

По состоянию на утро 6 сентября в Центр общественного здоровья Украины поступило 2106 сообщений о подозрении на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступило 197 863 сообщения о подозрении на COVID-19.

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Автор: Инна Андалицкая