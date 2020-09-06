Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы Украины, где за минувшие сутки зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге министр отметил, что речь идет о столице и 4 областях.
«Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Киеве - 240; Львовской области - 188 случаев, в том числе в городе Львов - 71 случай; Ивано-Франковской - 176 случаев, в том числе в Ивано-Франковске - 69; Тернопольской области - 158, в т.ч. город Тернополь - 55; Черновицкой области - 151 случай, в т.ч. Черновцы - 5 случаев», - сказал Степанов.
По словам министра, за предыдущие сутки было проведено всего 27 тыс. 298 тестов на коронавирус, из них 20 тыс. 477 - методом ПЦР и 6 тыс. 821 - методом ИФА.
Коронавирус в Украине: количество случаев болезни в регионах
Согласно данным Минздрава, на сегодняшний день коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область - 4375 случаев;
- Волынская область - 5828 случаев;
- Днепропетровская область - 2697 случаев;
- Донецкая область - 1627 случаев;
- Житомирская область - 3678 случаев;
- Закарпатская область - 8049 случаев;
- Запорожская область - 1882 случая;
- Ивано-Франковская область - 10187 случаев;
- Кировоградская область - 854 случая;
- город Киев - 15032 случая;
- Киевская область - 6192 случая;
- Львовская область - 15695 случаев;
- Луганская область - 431 случай;
- Николаевская область - 1581 случай;
- Одесская область - 8380 случаев;
- Полтавская область - 945 случаев;
- Ривненская область - 9660 случаев;
- Сумская область - 1858 случаев;
- Тернопольская область - 7225 случаев;
- Харьковская область - 10833 случая;
- Херсонская область - 496 случаев;
- Хмельницкая область - 3100 случаев;
- Черновицкая область - 11109 случаев;
- Черкасская область - 1894 случая;
- Черниговская область - 2286 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине: статистика
- По состоянию на утро 6 сентября в Центр общественного здоровья Украины поступило 2106 сообщений о подозрении на COVID-19.
- Всего с начала 2020 года поступило 197 863 сообщения о подозрении на COVID-19.
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