На Буковине за сутки от коронавируса выздоровели 63 человека / Фото УНИАН
16 сентября на Буковине коронавирусную инфекцию диагностировали у 147 человек.
Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.
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По его словам, лаборатория области исследовала наибольшее число образцов со времени пандемии – 940.
Таким образом в Черновицкой области зарегистрировали 12640 случаев инфицирования COVID-19. За сутки болезнь побороли 63 человека. Всего в регионе выздоровели уже 7389 больных.
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