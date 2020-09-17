Лаборатория области исследовала наибольшее число образцов со времени пандемии – 940.

16 сентября на Буковине коронавирусную инфекцию диагностировали у 147 человек.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

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По его словам, лаборатория области исследовала наибольшее число образцов со времени пандемии – 940.

Таким образом в Черновицкой области зарегистрировали 12640 случаев инфицирования COVID-19. За сутки болезнь побороли 63 человека. Всего в регионе выздоровели уже 7389 больных.

Коронавирус в Украине

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Автор: Наталия Печиборщ