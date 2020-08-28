Стоит отметить, что это уже третьи сутки подряд, когда в регионе фиксируют общее снижение количества новых случаев COVID-19.

27 августа на Буковине коронавирусную инфекцию диагностировали у 155 человек. Кроме того, в области еще три района отнесли в "красную зону".

Об этом заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

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Как он заявил, заболеваемость выросла в Вижницком, Глыбоцком и Новоселицком районах. Именно поэтому Государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций решила промаркировать их красным.

Лаборатория протестировала 564 образца. В этот день 63 буковинцы перебороли COVID-19 и вылечились. Всего выздоровели 6092 людей.

За все время пандемии в области зарегистрировали 9855 случаев заболевания.

Стоит отметить, что это уже третьи сутки подряд, когда в регионе фиксируют общее снижение количества новых случаев COVID-19.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине снова резко возросло количество новых случаев заболевания, за сутки составив 1 974 случая. При этом умерли от коронавируса 49 больных, а выздоровели 763 человека. В Киевской области еще 94 новых случая и 6 летальных. В Харьковской области 218 новых случаев и 5 летальных, в Львовской - 203 новых случая и 7 летальных, в Одесской - 185 новых случаев и 3 летальных.

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Автор: Наталия Печиборщ