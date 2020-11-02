По словам главного санитарного врача, такая динамика наблюдается и в других странах Европы, которые находятся в активной фазе эпидемии.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине средний коэффициент обнаружения новых больных COVID-19 составляет 18-19%.

Читайте также"Находимся как на войне": инфекционист рассказала о борьбе с коронавирусом в УкраинеОб этом он сообщил в интервью изданию «Сегодня».

«В среднем на уровне страны так называемый коэффициент обнаружения, то есть доля позитивных результатов во всех проведенных исследованиях, стабилен уже в течение последних 3 недель и колеблется в пределах 18-19%. Да, в отдельных регионах были колебания и более 30%. В первую очередь это связано с четкими критериями тестирования и приоритетностью исследований – мы тестируем в первую очередь лиц с подозрением, больных пневмонией и близких контактных», - заявил он.

По словам главного санитарного врача, подобная динамика наблюдается и в других странах Европы, которые находятся в активной фазе развития эпидемии. « В Чехии этот показатель составляет более 31%, в Польше и Бельгии также выше, чем в Украине, – 21%», - добавил Ляшко.

Коронавирус в Украине

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Автор: Константин Гончаров