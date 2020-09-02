Главный санврач страны рассказал и о новых, мало распространенных, симптомах.

Министерство составило рейтинг самых распространенных симптомов коронавируса среди больных украинцев.

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Перечень с основными симптомами зачитал на брифинге главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас в Украине есть три главных симптома: лихорадка, сухой кашель и затрудненное дыхание.

Ляшко также проинформировал о полнее перечень симптомов от ВОЗ:

лихорадка – 88%

сухой кашель – 67%

слабость – 38%

затрудненное дыхание – 18%

боль в горле – 13%

головная боль – 13%

боль в мышцах, ощущение холода и рвота – 5-20%.

Ляшко рассказал и о малораспространенных симптомах: насморк, диарея, кашель с кровью.

Симптомом, который может объединять инфицированных украинцев, является потеря ощущения вкуса и запаха.

«(Потеря ощущений – УНИАН) сразу указывают на COVID-19, поскольку эти симптомы не являются характерными для других инфекционных болезней», – пояснил Ляшко.

По состоянию на 2 сентября коронавирус подтвердили еще у 2 495 украинцев. Всего с начала пандемии вирусом инфицировались 125 798 граждан, в то же время 58 817 удалось вылечиться. За сутки умер 51 человек.

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Автор: Яна Ставская