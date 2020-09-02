Министерство составило рейтинг самых распространенных симптомов коронавируса среди больных украинцев.
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Перечень с основными симптомами зачитал на брифинге главный санврач Виктор Ляшко.
По его словам, сейчас в Украине есть три главных симптома: лихорадка, сухой кашель и затрудненное дыхание.
Ляшко также проинформировал о полнее перечень симптомов от ВОЗ:
- лихорадка – 88%
- сухой кашель – 67%
- слабость – 38%
- затрудненное дыхание – 18%
- боль в горле – 13%
- головная боль – 13%
- боль в мышцах, ощущение холода и рвота – 5-20%.
Ляшко рассказал и о малораспространенных симптомах: насморк, диарея, кашель с кровью.
Симптомом, который может объединять инфицированных украинцев, является потеря ощущения вкуса и запаха.
«(Потеря ощущений – УНИАН) сразу указывают на COVID-19, поскольку эти симптомы не являются характерными для других инфекционных болезней», – пояснил Ляшко.
По состоянию на 2 сентября коронавирус подтвердили еще у 2 495 украинцев. Всего с начала пандемии вирусом инфицировались 125 798 граждан, в то же время 58 817 удалось вылечиться. За сутки умер 51 человек.
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