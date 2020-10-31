Минздрав уже выделил регионам 572 миллиона гривень на покупку кислорода.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов говорит, что ответственными за закупку кислорода госпитализированным больным COVID-19 являются местные власти.

Об этом он сообщил на сегодняшнем брифинге 31 октября.

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Он заметил два способа подачи кислорода в больницы: централизованное снабжение, когда к каждой кровати подводят кислород, и поставки с помощью кислородных концентратов.

"Это уже решается непосредственно на месте самой больницей или владельцем этих больниц. Хочу напомнить, что владельцами этих больниц являются соответственно местные власти. То есть, избранные вами, уважаемые украинцы, мэры городов, председатели объединенных территориальных общин или районных советов", – сказал он.

Министр отметил, что закупка кислорода происходит именно с учетом этих способов. По его словам, Минздрав уже выделил регионам 572 миллиона гривень на покупку кислорода. Области ждут дополнительные средства.

"У нас децентрализованная страна, поэтому закупка централизованным способом не имеет смысла из – за разного способа подачи кислорода в постель", - напомнил Степанов.

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Автор: Яна Ставская