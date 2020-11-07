Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.
Коронавирус в мире: статистика
По состоянию на 7 ноября в мире уже 49 322 827 людей заразились коронавирусом. За минувшие сутки в США обнаружили рекордное количество случаев инфицирование коронавирусом. Лаборатории сообщили о том, что по меньшей мере 125 596 человек инфицировались COVID-19.
Украина в общем рейтинге по количеству инфицированных на двадцатом месте – между Бельгией и Индонезией.
Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава
В Украине коронавирус обнаружили у рекордного количества граждан – 10 746. Утром в пятницу COVID-19 подтвердили в 9 721 человека. За все время пандемии в Украине заболели 450 934 человека, выздоровел – 204 229; летальных исходов – 8 312.
В столице за прошедшие сутки обнаружили еще 854 больных COVID-19, умерли 11 человек.
Карантин в Украине
Минздрав будет предлагать Кабмину ввести жесткий карантин выходного дня. Глава Минздрава уточнил, что ограничения будут касаться ряда заведений, в частности, их времени работы.
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