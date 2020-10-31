Последние новости, связанные с пандемией COVID-19 в Украине и мире.

Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания - читайте ниже.

Коронавирус в мире: статистика

45 595 575 человек на планете заразились коронавирусом с начала пандемии. При этом 29 690 222 из них удалось выздороветь. Украина в рейтинге на 21-м месте: между Бангладешем и Филиппинами.

В США за сутки зафиксировали 100,2 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. Это новый антирекорд в мире по приросту заражения COVID-19 за сутки.

Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

По состоянию на 9: 00 31 октября в Украине обнаружили 8 752 новых инфицированных COVID-19. Это количество является крупнейшим антирекордом с начала пандемии. Вчера зафиксировали 8 312 таких больных.

В Киеве за прошедшие сутки в результате осложнений, вызванных COVID-19, умерли 23 человека.

Карантин в Украине

В связи с увеличением количества инфицированных COVID-19 Министерство здравоохранения инициирует ужесточение штрафных санкций за несоблюдение карантина.

По словам Ляшко, правоохранителям могут разрешить штрафовать граждан без защитной маски на месте.

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал народных депутатов на следующей пленарной неделе поддержать законопроект, которым устанавливаются штрафы за отказ от ношения медицинских масок в общественных местах.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости

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Автор: Яна Ставская