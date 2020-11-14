Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, которая затронула миллионы людей. В Украине число инфицированных пока, к сожалению, ежедневно растет. О том, что происходит в стране и за ее пределами в связи с распространением заболевания – читайте ниже.
Коронавирус в мире: статистика
С начала пандемии в мире 53 320 716 человек заразились коронавирусом. Из них 34 402 340 удалось выздороветь. Украина оказалась на 18-й позиции в общем рейтинге по количеству больных.
Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава
По состоянию на утро 14 ноября в Украине обнаружили еще 12524 новых инфицированных COVID-19. 4962 лица выздоровели, тогда как 191 умер от осложнений.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.
Карантин выходного дня
С сегодняшней субботы, 14 ноября, в Украине начали действовать дополнительные ограничения в рамках введенного на всей территории страны карантина выходного дня.
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