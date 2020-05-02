Коронавирус более заразный и опасный, чем грипп – главный врач Александровской больницы

По мнению специалиста, в Украине не наблюдается "огромная нагрузка" на учреждения здравоохранения благодаря карантину.

Главный врач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко убеждена, что коронавирус опаснее гриппа.

Свое мнение по этому поводу она высказала в интервью изданию «Левый берег».

Читайте такжеВ Киеве уменьшилось количество новых случаев COVID-19: за сутки инфицировался 41 человек«В сезон гриппа также поступает много больных, есть и очень тяжелые пневмонии, и пациенты умирают, и медицинский персонал болеет. Например, в этом году мы спасли больного, который был просто обречен, подключив его к аппарату ЕКМО. У него был грипп типа А. Он очень опасный, очень контагиозный (заразный), но на сегодня мы видим, что вирус COVID-19 еще более контагиозный и еще более опасный. Только благодаря карантину мы не имеем огромной нагрузки на учреждения здравоохранения», – отметила она.

На вопрос, возрастет ли количество заболевших и госпитализированных после отмены карантина, Антоненко ответила: «Может расти, а может быть, нам повезет: уже солнечно, воздух прогревается, может, будет не так много больных, как было бы в другой период года».

Ранее УНИАН сообщал, что по состоянию на 2 мая в Украине уже более 11 тысяч подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.