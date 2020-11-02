Также специалист рассказала о возможных сценариях развития пандемии коронавируса в Украине.

У пандемии коронавирусной болезни есть три сценария развития – напряженный, благополучный и пугающий.

Читайте такжеЗима в Украине будет тяжелой – главный санврач об эпидемии COVID-19По какому из них пойдет Украина и могут ли ввести повторный локдаун, в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.

По ее словам, на сегодняшний день медицинская система Украины, как и врачи, находятся в полуколлапсе и это очень тяжелый период для всех, в том числе и для больных.

"Вирус поражает нервную систему, второе – это нехватка кислорода, и третье – действие тех лекарств, которыми мы лечим. Они сами по себе часто вызывают тяжелые состояния. Больные испытывают самые настоящие муки. Они находятся в полном сознании и на каком-то этапе просто не выдерживают", - рассказала она, добавив, что это большая трагедия, с такими пациентами надо работать.

"У меня был один пациент, достаточно крепкий физически, так вот он рассказывал, что у него было постоянное непреодолимое желание взять простынь и задушить себя. Коронавирус – очень тяжелое и изнуряющее заболевание, в котором люди находятся по месяцу-два каждый день. Те, кто этого не видят, просто не понимают", - подчеркнула Голубовская.

Также врач отметила, что есть еще такое понятие, как постковидный синдром. И весь мир пока что не знает, что с этим делать.

Кроме этого Голубовская рассказала, что у развития пандемии коронавирусной болезни есть три сценария.

"Первый – до весны у нас будет очень напряженный сезон, вирус будет как рыба в воде. Потом он ослабнет, как было летом, когда он давал большое количество легких форм, было меньше инфицированных, а сейчас все свалилось как снежный ком. Нынче его сезон. В следующем сезоне он уже не будет таким агрессивным", - рассказала врач.

Касательно второго прогноза, то по словам специалиста, коронавирус наоборот наберет обороты, могут быть повторные случаи заражения, гораздо тяжелее, и что с этим делать – никто не знает.

"Третий сценарий самый благоприятный – коронавирус проциркулирует несколько лет и исчезнет из человеческой популяции, как исчез первый SARS. Бог его знает, как будет. Вирусы умнее нас, это мы живем среди них и только наблюдаем, что они нам придумали", - отметила Голубовская.

"Я работаю в самом очаге, в клинике, и никого не хочу пугать, как многие могут подумать. Но чтобы люди понимали картину – мы сейчас находимся как на войне. Тот умирает, того откачивают, стоят все эти койки… Ночью только снятся больные и их снимки. У врачей наступает в том числе самый настоящий психологический коллапс. Я понимаю, что здоровым людям может не нравится карантин, но я была против того, чтобы дети шли в школу 1 сентября. Ничего с нашим образованием не случится, а дети пошли, и через две недели Киев оказался в оранжевой зоне, все бегают и ищут койку с кислородом. Так что лучше – дома посидеть или искать койку с кислородом?", - рассказала врач.

Касательно карантина она отметила, что при таких болезнях люди не придумали ничего лучше, чем разобщение и минимизация рисков.

"В испанском гриппе сто лет назад выжила только Австралия. Почему? Потому что быстро закрыла все порты и считает, что это их спасло. И да, там практически не было никакой проблемы. А вся Америка и Европа укрылась трупами", - подчеркнула Голубовская.

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Автор: УНИАН