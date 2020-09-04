Поскольку в Украине с каждым днем стремительно растет количество больных коронавирусом, школы следовало бы перевести на дистанционное обучение.

Читайте такжеВ Украине коронавируса установил новый антирекорд по количеству инфицированных за сутки Такое мнение в эфире программы "Право на власть" выразила инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

"Я вообще была за дистанционное обучение максимально. Мы сейчас только в начале этого роста. Все должны понимать, что уже сейчас невозможно больного из группы риска положить в стационар. Значит, надо всем понимать, что если не будут этого придерживаться, готовьтесь, что останетесь просто на домашнем лечении. А это, конечно, уже совсем другое ", - сказала инфекционист.