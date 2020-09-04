Поскольку в Украине с каждым днем стремительно растет количество больных коронавирусом, школы следовало бы перевести на дистанционное обучение.
Читайте такжеВ Украине коронавируса установил новый антирекорд по количеству инфицированных за сутки Такое мнение в эфире программы "Право на власть" выразила инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.
"Я вообще была за дистанционное обучение максимально. Мы сейчас только в начале этого роста. Все должны понимать, что уже сейчас невозможно больного из группы риска положить в стационар. Значит, надо всем понимать, что если не будут этого придерживаться, готовьтесь, что останетесь просто на домашнем лечении. А это, конечно, уже совсем другое ", - сказала инфекционист.
Как работать школы в условиях карантина:
- 1 сентября большинство украинских школ начали работать в обычном режиме. Однако, образовательный процесс в случае красного уровня эпидемической опасности в регионе будет проходить в дистанционном режиме.
- Кроме этого, в МОН просят Кабмин выделить 3 млрд грн на средства защиты от коронавируса.
- Также в Украине учителей-пенсионеров и детей могут застраховать от коронавируса. В Минобразования надеются, что в ближайшее время будет подписан меморандум сотрудничества со страховыми компаниями.
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