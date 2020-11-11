В то же время, вице-премьер чувствует себя нормально и находится на самоизоляции.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что результат его теста на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

Об этом Резников сообщил в социальной сети Facebook.

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"С вечера понедельника нахожусь на самоизоляции. Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Я и без ПЦР человек оптимистично положительный, но тест подтвердил это наверняка", - написал Резников.

При этом вице-премьер отметил, что чувствует себя нормально. "Запахи, вкусы - все ок, обрадовался, почувствовав аромат жареного лука. Температура немного выше нормы. А легкая ломота в теле - как после занятий спортом. И как приятно, но вот причины не радуют. Голос - конкуренция Высоцкому. Такой с приятной хрипотцой. Но не пою, потому что жена не выдержит", - добавил он.

Вечером 9 ноября президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что инфицировался COVID-19. Из симптомов недуга он назвал лишь повышенную температуру. Вслед за главой государства коронавирус подтвердили и у руководителя ОП Андрея Ермака. Оба находятся на самоизоляции.

Сегодня стало известно об инфицировании COVID-19 спикера Рады Дмитрия Разумкова.

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Автор: Виталий Саенко