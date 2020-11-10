С начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели более 20 тысяч жителей.

В больницах Ивано-Франковска может возникнуть коллапс из-за нехватки медицинского персонала и наплыв пациентов с COVID-19.

Об этом заявила начальница управления здравоохранения мэрии Мария Бойко, цитирует ТСН.

Читайте такжеВ Киеве тесты на COVID-19 делают в строительном вагончике: как реагируют местные и полиция

В городе не хватает анестезиологов, также есть потребность в медиках, которые могут лечить пациентов с COVID-19. Сейчас в больницах – 700 врачей и 1 300 медицинских сестер.

Бойко считает, что многие врачи "прячутся за больничными" и уходят в отпуска.

"У нас может возникнуть коллапс. Могут быть кровати, медикаменты, питание, но не будет врачей", – утверждает женщина.

В реанимациях двух больниц в тяжелом состоянии госпитализированы 39 человек, еще 126 нуждаются в кислороде. Всего в эти медучреждения госпитализировали 604 инфицированных COVID-19.

Ивано-Франковск имеет в резерве еще почти 100 мест для больных.

В регионе по состоянию на 10 ноября инфекцию обнаружили у 25 835 жителей, из них 560 – новые «суточные» случаи. С начала пандемии там умерло 482 пациента, выздоровело – 11 419.

Коронавирус: важно знать каждому

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН