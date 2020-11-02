Отмечается, что власти Ужгорода не выполнили задание по увеличению количества больничных коек для больных коронавирусом.

Больницы Ужгорода заполнены на 100%, тяжелых больных COVID-19 вынуждены направлять в другие районы области.

Читайте такжеВ Минздраве рассматривают самые худшие сценарии эпидемии: по 20 тысяч новых больных в суткиОб этом сообщает пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации.

«Сейчас больницы Ужгорода заполнены на 100% и тяжелобольных вынуждены направлять в другие районы области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 21 октября региональная комиссия обязала расширить количество больничных коек для больных коронавирусом до 30%, а 30 октября - до 50%.

В ОГА подчеркнули, что 29 октября распоряжением министра здравоохранения Украины Максима Степанова предусмотрено создание на базе КНП «Центральная городская клиническая больница» г. Ужгорода многопрофильного COVID-19 госпиталя.

В ведомстве подчеркнули, что все решения по состоянию на сегодняшний день не выполнены и саботируются.

«В субботу, во время транспортировки жителя Ужгорода в Виноградовскую районную больницу, из-за невыделения дополнительных коек в Ужгороде, больной, к сожалению, умер», - сказано в сообщении.

В Закарпатской ОГА заявили, что официально обращаются в прокуратуру области с требованием провести расследование в части установления ответственных за смерть пациента.

Карантинное зонирование в Украине

30 октября Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила эпидемическое зонирование в Украине, которое начало действовать со 2 ноября.

В частности, к «красному» уровню эпидемической опасности отнесены города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области.

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Автор: Светлана Макринская