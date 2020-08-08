В Киеве коронавирус подтвердили у рекордного количества граждан за все время

На сегодня в столице уже 9378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии коронавирус унес жизни 145 киевлян, выздоровели - 3205.

За минувшие сутки в Киеве у 200 человек выявили коронавирус, три человека умерли. Предыдущий антирекорд - 199 больных - в столице зафиксировали 30 июля.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Еще у 200 жителей Киева выявили коронавирус за минувшие сутки. Три человека умерли», - сообщил он и уточнил, что среди больных - 99 женщин, 90 мужчин, 11 детей.

В больницы были госпитализированы 17 пациентов, другие остаются на самоизоляции. За минувшие сутки выздоровели 42 человека.

Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе (29), Днепровском (28), Деснянском (24), Оболонском и Святошинском районах (по 23).

На сегодня в столице уже 9378 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии коронавирус унес жизни 145 киевлян, выздоровели - 3205.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки коронавирусную болезнь подтвердили еще у 1489 человек. Это новый антирекорд по количеству зарегистрированных больных за сутки. По этому поводу президент Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю мобилизовать правительство.

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