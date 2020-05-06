В оккупированном Крыму зафиксировали уже более 260 случаев коронавируса

За минувшие сутки на полуострове выявили 40 новых случаев заражения.

В оккупированном Крыму зафиксировали 266 случаев COVID-19, из которых 106 - в Севастополе.

Как сообщается на странице в Facebook Крымской правозащитной группы, об этом стало известно во время заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, в Крыму за минувшие сутки выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 8 в оккупированном Севастополе.

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По словам "главы" оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова, 29 из них выявлены в ходе проведения, противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга среди медицинских работников и пациентов Алуштинской городской больницы – 24 человека и инфекционного отделения ФФГБУ "Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА" в Крыму – 5 человек.

"Кроме того, один заболевший выявлен в ходе обследования как контактный по ранее подтвержденному случаю в семейном очаге, а двое – при обращении за медицинской помощью и лабораторном обследовании", - сказал он.

Аксенов отметил, что все больные госпитализированы в инфекционный стационар.

Кроме того, по данным пресс-службы "правительства" Севастополя, в городе COVID-19 выявили у 8-ми человек, 7 из которых – строители военного госпиталя.

"Они находились в военных обсерваторах, были в контакте с ранее заболевшими. Ещё один положительный тест у женщины, которая вернулась из Москвы и была на самоизоляции в одном из садовых товариществ. Поскольку женщина соблюдала режим самоизоляции, контактных лиц нет", – говорится в сообщении.

Таким образом, всего на территории полуострова подтверждено 266 случаев заболевания, из которых 106 - в Севастополе.

Правозащитники в очередной раз отмечают, что уровень диагностирования COVID-19 в Крыму и Севастополе остается низким, поэтому, по их мнению, официальные цифры о количестве случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не соответствуют действительности.

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