У пятерых сотрудников Высшего антикорсуда обнаружили COVID-19

Посетители допускаются в здание суда исключительно с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.

У пятерых сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда выявили COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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"По состоянию на 5 августа пятеро сотрудников Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда сообщили, что тест на COVID-19 является положительным", - говорится в сообщении.

С целью обеспечения безопасности посетителей и работников суда и недопущения распространения коронавирусной инфекции посетители допускаются в здание суда исключительно с соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.

По данным СНБО, всего с начала эпидемии в Украине заболели 75 тысяч 490 человек, умерли - 1 тысяча 788, выздоровели - 41 тысяча 527. Количество активных больных по состоянию на утро 5 августа составило 32 тысячи 175 человек. В мире же насчитывается 18 701 672 подтвержденных случаев заболевания.

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