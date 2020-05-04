В Запорожье коронавирус обнаружили у 7-летнего воспитанника детдома

Всего в учреждении сейчас находятся 120 детей.

В коммунальном учреждении «Запорожский детский дом-интернат» выявлено инфицированного коронавирусом 7-летнего ребенка.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал COVID-19. Запорожье.

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«В КУ «Запорожский детский дом-интернат» Запорожского областного совета выявлен инфицированный 7-летний ребенок. В настоящее время еще у 5 детей имеются симптомы заболевания», - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в заведении сейчас находятся 120 воспитанников.

«Все дети и работники интерната проходят тестирование на коронавирус», - сказано в сообщении.

По официальной информации Запорожского областного лабораторного центра, по состоянию на 9:00 4 мая в регионе зафиксировано 285 случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщал ранее УНИАН, 25 апреля в одном из общежитий в Александровском районе Запорожья выявили 11 больных коронавирусной инфекцией.

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