В еще одном общежитии под Киевом обнаружили вспышку COVID-19
В городе Украинка Киевской области общежитие учебного заведения закрыли на карантин из-за 10 выявленных случаев заболевания COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил в.и.о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
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«Получены результаты ПЦР-тестирования жителей общежития государственного учебного заведения в городе Украинка, ул. Юности 17. Лаборатория подтвердила 10 случаев заражения среди жителей общежития», - отметил он.
По словам Володина, больные изолированы на две недели, в том числе и директор этого учебного заведения, который также проживает в этом общежитии и в процессе выполнения обязанностей мог контактировать с больными
«Заведение закрыли на карантин, установлен санитарно-карантинный пост. За изолированными ведут медицинское наблюдение», - сказал руководитель области.
Как сообщал УНИАН, ранее COVID-19 был обнаружен в общежитиях города Вишневого, села Петропавловская Борщаговка и пгт Гостомель.
В Киевской области по состоянию на 4 мая подтверждены 853 случая заболевания COVID-19, из них 78 детей и 101 медицинский работник.
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