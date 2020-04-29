В киевской области подтверждено уже почти 650 случаев коронавируса

В целом в области от COVID-19 выздоровели 70 человек, а умерли - 15.

На Киевщине подтверждено 643 случая заболевания COVID-19, среди них за последние сутки - 39 новых случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации в Facebook со ссылкой на данные областного лабораторного центра.

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Так, в Киевской области по состоянию на 10:00 29 апреля официально подтверждено 643 случая заболевания COVID-19, за последние сутки выявлено 39 новых случаев.

На стационарном лечении находятся 136 человек, на амбулаторном лечении дома - 507 человек.

В целом в области от COVID-19 выздоровели 70 человек, в том числе четверо детей.

«За время пандемии скончались 15 человек..., за минувшие сутки умерли 2 человека», - уточнили в ОГА.

С 14 марта в Киевский областной лабораторный центр поступило 2 тыс. 282 сообщений о подозрении на COVID-19, а за последние сутки - 118.

Установлено медицинское наблюдение за 4 тыс. 188 контактными лицами.

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