В киевской области подтверждено уже почти 650 случаев коронавируса
На Киевщине подтверждено 643 случая заболевания COVID-19, среди них за последние сутки - 39 новых случаев.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации в Facebook со ссылкой на данные областного лабораторного центра.
Читайте такжеВ Киеве за сутки заболевшим коронавирусом почти полсотни людей
Так, в Киевской области по состоянию на 10:00 29 апреля официально подтверждено 643 случая заболевания COVID-19, за последние сутки выявлено 39 новых случаев.
На стационарном лечении находятся 136 человек, на амбулаторном лечении дома - 507 человек.
В целом в области от COVID-19 выздоровели 70 человек, в том числе четверо детей.
«За время пандемии скончались 15 человек..., за минувшие сутки умерли 2 человека», - уточнили в ОГА.
С 14 марта в Киевский областной лабораторный центр поступило 2 тыс. 282 сообщений о подозрении на COVID-19, а за последние сутки - 118.
Установлено медицинское наблюдение за 4 тыс. 188 контактными лицами.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире