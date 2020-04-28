В ВСУ коронавирус обнаружили еще у девяти человек
В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки выявлено 9 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
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«На 07:00 28 апреля в Вооруженных силах Украины болеют 53 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и зарегистрировано 2 летальных случая», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции, в том числе на самоизоляции, находится 367 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 149 человека.
«За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Как сообщалось, ранее 6 случаев острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, выявили в Харьковской области. Утром острую респираторную болезнь COVID-19 определили еще у 3-х человек. Эти военнослужащие (Львовская область - 1 человек, Тернопольская - 2 человека) находятся на самоизоляции под наблюдением медицинской службы. Симптомы заболевания отсутствуют», - отметили в командовании Медицинских сил.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 28 апреля зарегистрирован 9 тыс. 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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